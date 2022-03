Samsung ammette i problemi al GPS della serie S22

La serie Galaxy S22 costituisce l'ammiraglia di Samsung sul mercato di oggi e oltre a tutte le interessanti potenzialità software e hardware include qualche piccola incertezza.

Come segnalato da diversi utenti online, i dispositivi della serie Galaxy S22 soffrirebbero di un problema al funzionamento del GPS. La geolocalizzazione sembrerebbe infatti non funzionare nelle app in cui è richiesta, come Google Maps e Waze. I problemi coinvolgerebbero soprattutto i Galaxy S22 con processore Exynos, ovvero quelli commercializzati anche in Italia.