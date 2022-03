Samsung ammette di aver rallentato Galaxy S22 e si scusa

A valle della presentazione ufficiale e lancio sul mercato dei nuovi Galaxy S22 di casa Samsung, ha fatto parecchio rumore la vicenda relativa al Game Optimization Service, il servizio messo a punto da Samsung per ottimizzare le performance del dispositivo durante i giochi, andando anche a limitare gli sforzi hardware.

Samsung ha successivamente riconosciuto che tale servizio può in qualche modo limitare la capacità hardware dei suoi smartphone. Al punto che successivamente ha rilasciato un aggiornamento software per implementare la possibilità di disattivare il servizio GOS. Nell'ultima assemblea per i suoi azionisti, la dirigenza Samsung ha riconosciuto nuovamente la limitazione e si è scusata pubblicamente con gli azionisti per la mossa.