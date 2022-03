Samsung al lavoro su 3 nuovi pieghevoli: Flip 4, Fold 4 e...

GalaxyClub ha scovato i codici per tre nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung, contrassegnati da B4 , Q4 e N4 . Il primo dovrebbe corrispondere a Galaxy Z Fold 4 , visto che il codice è analogo a quello usato per Z Fold 3, il secondo dovrebbe corrispondere a Z Flip 4 e il terzo al momento rimane misterioso .

Questo terzo dispositivo pieghevole potrebbe arrivare con l'antisonante nome di Galaxy Flex Note, anche se ancora non vi sono dettagli robusti in merito. GalaxyClub indica l'eventualità che potrebbe trattarsi di un dispositivo commercializzato su scala più piccola rispetto agli altri due, un po' come il primo Galaxy Fold che venne lanciato solo in mercati selezionati.