Gli smartphone Samsung nel 2022: 4 Galaxy S22, Z Fold e Flip 4, e tanti Galaxy A

I principali smartphone Samsung del 2022 potrebbero essere appena trapelati. Tra questi spiccano, oltre ovviamente alla serie S22, Z Flip e Z Fold 4, ben 16 modelli delle famiglie Galaxy A/M, ed anche S22 FE. In tutto ben 52 modelli, ma non è affatto detto che tutti questi arrivino sul mercato globale.

Il leak in questione proviene infatti dalla Corea, e si riferisce al mercato domestico, sebbene alcuni di questi siano facilmente prevedibili su scala internazionale.

Partiamo dalla serie S22, che sarà appunto formata da 4 modelli, con gli ipotetici volumi di produzione seguenti: 14 milioni di S22 + 8 milioni di S22+ + 11 milioni di S22 Ultra + 5,7 milioni S22 FE, che potrebbe arrivare nell'estate 2022, a dispetto del lancio a gennaio di S21 FE.

Sempre in estate arriveranno Z Fold 4 e Z Flip 4, con volumi di 2,9 e 6,9 milioni rispettivamente.

Inutile però parlare solo di top di gamma, perché sono le face più basse a smuovere grandi volumi. Galaxy A53, A13 ed A33 rappresentano il 23% delle spedizioni di tutti i Galaxy, contro il 20% dei modelli di punta. Parliamo infatti di 28 milioni per A53, 27 milioni per A13 e 23 milioni per A33, con target principale il mercato americano ed indiano. C'è poi anche A73 5G, che dovrebbe arrivare in primavera, con un target di 3,4 milioni di unità.



Per quanto riguarda la serie M, spuntano i nomi di Galaxy M53 5G, M33 5G, e M13 (F13), sempre in primavera.

Tenete comunque conto che, come ribadito all'inizio, parliamo di informazioni non ufficiali, e che per quanto affidabili possano essere, Samsung ha tutto il tempo di cambiare i propri piani, non da ultimo in base all'andamento della crisi dei chip.