Galaxy S23 Ultra, confermato lo stesso design fotocamere di S22 Ultra

Proprio quest'ultima è oggetto dell'ultimo tweet del noto leaker Ice Universe , che ha confermato come Samsung Galaxy S23 Ultra avrà lo stesso esatto design del blocco fotocamere posteriori del suo predecessore, S22 Ultra .

Secondo Ice Universe, il design attuale è molto buono, semplice e naturale, e non c'è motivo per cui non debba continuare ad essere usato.

L'anticipazione di Ice Universe contrasta con altri leak che invece mostravano un modulo fotocamere completamente rinnovato, ma, visti i precedenti positivi dell'utente e altre voci che indicavano una sostanziale continuità, almeno dal punto di vista del design, con l'attuale serie S23, la tentazione è di dargli credito.

Quello che sembra ormai certo è che, a un anno dal lancio del sensore poi arrivato sul nuovo Motorola Edge 30 Ultra, il nuovo top di Samsung avrà finalmente una fotocamera da 200 megapixel, ma sicuramente nelle prossime settimane/mesi arriveranno altre anticipazioni, quindi continuate a seguirci!