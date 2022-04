S22 accusa il "colpo GoS": vendite in calo

Sembrerebbe che la vicenda sul GoS, abbia condizionato le vendite di Samsung Galaxy S22 in Corea del Sud. Secondo il Korea Times, infatti, i principali partner di Samsung avrebbero significativamente aumentato gli sconti per arginare il calo di vendite. Nel dettaglio, ad esempio, KT e LG avrebbero offerto fino a 500.000 won (circa 375 euro) agli acquirenti di Galaxy S22 oppure S22+.

Tuttavia, secondo un rappresentante dell'operatore non è proprio così: "Si ritiene che la questione del GOS influisca negativamente sulle vendite dell'S22, ma non vi è un chiaro calo in termini di volume delle vendite. C'è richiesta di dispositivi non solo da chi gioca, ma anche da chi non gioca".