Royole sta per lanciare un nuovo pieghevole: come sarà Flexpai III

Nel corso degli Royole è l'azienda che costantemente è tornata alla carica nel settore degli smartphone pieghevoli, senza però mai arrivare concretamente nei mercati europei. Ora sembra che il suo nuovo modello, il Flexpai III sia pronto al lancio.

Le immagini che vedete nella galleria in basso sono state condivise da LetsGoDigital e sono realizzate in base a quanto condiviso recentemente dal leaker Evan Blass, che avrebbe ricevuto affidabili informazioni sul dispositivo. Come vediamo dalle immagini, il nuovo Royole Flexpai III si distinguerebbe dalla generazione precedente per il verso di piegatura verso l'esterno.