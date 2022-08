ROG Phone 6D Ultimate è pronto al lancio con anima MediaTek

L'annuncio arriva dall'account ufficiale Twitter di ASUS ROG. L'evento di lancio è fissato per il prossimo 19 settembre . Dalla descrizione del teaser di lancio, che leggete proprio qui sotto, suggerisce che il nuovo ROG Phone 6D Ultimate avrà sotto il cofano un processore MediaTek . Nello specifico si tratterà del MediaTek 9000+ .

Infatti tramite il suo marchio ROG, un punto di riferimento per i giocatori anche nel settore PC e notebook , vediamo ogni anno sul mercato dei nuovi gaming phone. Poche settimane fa abbiamo conosciuto a fondo il nuovo ROG Phone 6 Pro , l'ultima generazione di gaming phone di casa ASUS.

Negli ultimi anni abbiamo visto ASUS concentrarsi nel settore degli smartphone di gamma alta, con i suoi Zenfone che attraggono molta attenzione in tutto il mercato. Oltre a questo, l'azienda è attiva da anni anche nel settore gaming phone .

La nuova generazione di processori di casa MediaTek dovrebbe offrire delle performance migliori rispetto a quanto vediamo sugli attualli ROG Phone 6. Staremo a vedere se questo si rifletterà anche nell'utilizzo quotidiano e nella prova sul campo.

L'evento di lancio dovrebbe avvenire a livello internazionale, e pertanto ci aspettiamo che il nuovo ROG Phone 6D Ultimate sarà disponibile anche nei mercati europei. L'evento di lancio potrà essere seguito in streaming, attraverso i canali social ASUS ROG. Per maggiori dettagli potete far riferimento al sito ufficiale dedicato.