ROG Phone 6 promette di essere un gaming phone "senza pari": in arrivo a luglio

ASUS annuncia l'evento di lancio virtuale ROG Phone 6: For Those Who Dare , che si terrà online il 5 luglio 2022 alle ore 14 . Durante l'evento sarà svelato il nuovo gaming phone dell'azienda, assieme ad una nuova linea di accessori e cuffie da gioco . Ci sarà anche uno showmatch con noti influencer, che si sfideranno ovviamente su ROG Phone 6.

ROG Phone 6 sarà dotato dello Snapdragon 8+ Gen 1, con un nuovo sistema di raffreddamento "senza pari", e di un display da ben 165 Hz, per offrire ai giocatori "un incredibile vantaggio competitivo". ROG Phone 6 avrà anche un nuovo look ed altre caratteristiche uniche, oltre ad un ampio ecosistema di accessori, come già abbiamo avuto modo di vedere in passato.

A questo punto non ci resta che lasciarvi il sito ufficiale dell'evento, invitandovi fin da ora a scoprire con noi ROG Phone 6 il mese prossimo.