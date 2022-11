ASUS ROG Phone 6 Pro: che delusione nel test di resistenza

ASUS ROG Phone 6 Pro è probabilmente lo smartphone più potente e completo sul mercato: lato hardware non manca assolutamente nulla (processore Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 18 GB di RAM e schermo con refresh rate a 165 Hz), ma il prezzo risulta parecchio salato, arrivando a sfiorare i € 1.400 nella configurazione più prestante.

Offerte Amazon

Lo youtuber JerryRigEverything ha voluto comunque mettere alla prova lo smartphone in uno dei suoi consueti test di resistenza, dal quale però anticipiamo subito che non ne è uscito assolutamente vincitore. ROG Phone 6, così come la passata generazione, sembra avere qualche problema quando viene "piegato" con troppa forza.

Ma andiamo con ordine: il test di Zach parte dallo schermo. Il display è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus e mostra i primi graffi e segni al livello 6 della scala Mohs, valore totalmente in linea con altri smartphone con schermo in vetro. Passando una lama sul bordo del dispositivo, è possibile anche "rimuovere" i pulsanti per accensione e volume, cosa abbastanza peculiare.