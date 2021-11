Riuscirà Pixel 6 Pro a sopportare le torture di un test di resistenza?

Lo youtuber JerryRigEverything ha messo le mani anche su Pixel 6 Pro: il top di gamma di Google si è reso protagonista di un test di resistenza dal quale esce decisamente vincitore.

Si parte come di consueto dallo schermo: questo, essendo in vetro, mostra i primi segni al livello 6 della scala Mohs, in linea con praticamente tutti gli smartphone di altri produttori. Sui bordi, la scocca è completamente in metallo e non rivestita da uno strato in plastica come il suo predecessore, mentre la parte superiore rimane in materiale plastico per consentire una migliore ricezione del segnale.