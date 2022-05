Diffusi i render del nuovo Samsung Galaxy M13 5G: sarà disponibile in tre colori

In attesa di notizie ufficiali da parte di Samsung , il noto leaker Evan Blass ha condiviso nuovi render ad alta risoluzione del nuovo smartphone Galaxy M13 5G.

Dai render si può notare che il telefono verrà lanciato in almeno tre colori: bianco, color pesca e verde scuro. Per quanto riguarda il design, nessuna grossa sorpresa. La parte anteriore del nuovo modello sarà occupata da un display con notch a goccia e avrà un "mento" un po' più accentuato rispetto alla cornice superiore. La parte posteriore, invece, mette in mostra un modulo che sembra ospitare tre sensori fotografici e flash LED.