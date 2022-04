Trapelati i primi render del nuovo Samsung Galaxy A04s

Sulla fotocamera – saranno tre i sensori posteriori – nessuna conferma ufficiale, mentre è certa la presenza della porta USB Type-C, del jack per le cuffie da 3,5 mm e della griglia dell'altoparlante sul pannello inferiore. Lato display, dovrebbe trattarsi di un pannello HD+ da 6,5". Sul processore, infine, sembrerebbe che Samsung stia ancora decidendo se optare per MediaTek, Qualcomm o Unisoc.

Per quanto riguarda la disponibilità, lo smartphone è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro nemmeno se sarà disponibile soltanto in India oppure anche in altri Paesi.