Redmi Note 12 e altri dispositivi Xiaomi, svelati alcuni dettagli

Anno nuovo, nuova cascata di dispositivi Xiaomi. L'azienda cinese ha iniziato il 2022 con la serie Xiaomi 12, in attesa per il mercato globale, a cui seguirà nei prossimi mesi il lancio dello Xiaomi 12 Ultra. A questi dispositivi, seguirà l'introduzione di una serie di altri modelli e il leaker Digital Chat Station ha postato sulla piattaforma di messaggistica cinese Weibo una lista contenente i nomi in codice di dodici dispositivi con alcuni dettagli tecnici.

I primi quattro sono "munch", "rubens", "matisse", e "fog". Questi dispositivi fanno parte della serie Redmi K50, e appartengono rispettivamente al Redmi K50, al Redmi K50 Pro, al Redmi K50 Pro Plus, e al Redmi K50 Gaming Enhanced Edition. I modelli in questione in teoria dovrebbero montare lo Snapdragon 8 Gen 1 e il MediaTek Dimensity 9000, ma Digital Chat Station dice che due modelli Redmi K50 useranno lo Snapdragon 870 e il Dimensity 8000.