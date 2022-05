Redmi Note 11T Pro e Note 11T Pro+ ufficiali in Cina: ciò che cambia è la batteria!

Come da programma, Redmi ha presentato i nuovi smartphone della serie Note 11T Pro: in particolare, i dispositivi presentati sono due, ovvero Note 11T Pro e Note 11T Pro+, che si differenziano essenzialmente solo per quanto riguarda la capacità della batteria.

Entrambi gli smartphone montano un display da 6,6 pollici in risoluzione FHD+ e con supporto al refresh rate variabile (da 30 Hz a 144 Hz) e a Dolby Vision. Nessuna sorpresa per quanto riguarda l'hardware: entrambi montano un chip MediaTek Dimensity 8100 raffreddato con tecnologia "VC liquid cooling", fino a 8 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

La fotocamera frontale è da 16 MP ed è posta in un foro nel display, mentre sul retro trovano posto tre sensori: 64 MP per quello principale, 8 MP per quello ultra wide e 2 MP per quello macro. Unica vera differenza tra i dispositivi sta nella batteria: Note 11T Pro monta una batteria da 5080 mAh con ricarica rapida a 67 W, mentre Note 11T Pro+ monta una batteria da 4400 mAh ma con supporto alla ricarica rapida a 120 W.