Che successo per Redmi Note 11T Pro: vendute quasi 300 mila unità in un'ora!

La scorsa settimana, in Cina sono stati presentati ufficialmente gli smartphone Redmi Note 11T Pro e Pro+ : sembrerebbe che i dispositivi, in vendita nel paese asiatico proprio a partire da oggi, siano stati estremamente apprezzati, in particolare la versione Pro.

Redmi, tramite il suo general manager Lu Weibing, ha infatti dichiarato di aver venduto oltre 270 mila Note 11T Pro in solo un'ora dall'apertura degli ordini: si tratta ovviamente di numeri estremamente positivi, e speriamo che l'azienda possa lanciare gli smartphone in questione al più presto anche in Europa, visto il successo in Cina.

Redmi Note 11T Pro e Pro+ offrono specifiche davvero interessanti: SoC MediaTek Dimensity 8100, 6 o 8 GB di memoria RAM e fotocamera principale da 64 MP. L'unica vera differenza tra i due sta nella batteria: da 5080 mAh e con ricarica rapida a 67 W per il modello Pro e da 4400 mAh e con ricarica rapida a 120 W per il modello Pro+.