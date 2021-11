Redmi Note 11T è il nome del prossimo Xiaomi che vorrete

Lanciata in Cina alla fine di ottobre, la serie Redmi Note 11 compie oggi il suo primo passo verso l'Europa, con il lancio della variante internazionale tenutosi in India. Al contrario del mercato cinese infatti, per ora sembra che su scala globale arriverà un solo modello, dal nome di Redmi Note 11T. Andiamo quindi subito a conoscerlo meglio, prima di lanciarci in qualche considerazione.

Redmi Note 11T: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,6'' full HD+ (1.080 × 2.400 pixel, 20:9), LCD, 50/60/90Hz refresh rate variabile

: 6,6'' full HD+ (1.080 × 2.400 pixel, 20:9), LCD, 50/60/90Hz refresh rate variabile CPU : MediaTek Dimensity 810 con GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Dimensity 810 con GPU Mali-G57 MC2 RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X

: 6 / 8 GB LPDDR4X Archiviazione : 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino ad 1 TB)

: 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino ad 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2

: Fotocamera frontale : 16 megapixel, f/2.45

: 16 megapixel, f/2.45 Connettività : hybrid dual 5G SIM, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, jack audio, IR

: hybrid dual 5G SIM, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, jack audio, IR Dimensioni : 163,56 × 75,78 × 8,75 mm

: 163,56 × 75,78 × 8,75 mm Peso : 195 grammi

: 195 grammi Certificazione : IP53

: IP53 Lettore di impronte digitali: laterale, sul tasto di accensione

digitali: laterale, sul tasto di accensione Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 33W (0-100% in 62 minuti)

: 5.000 mAh con ricarica a 33W (0-100% in 62 minuti) OS: Android 11 con MIUI 12.5 I più attenti si saranno già accorti che questo Redmi Note 11T è il gemello di quello che abbiamo conosciuto come Redmi Note 11 in Cina: uguale fino all'ultimo millimetro di grandezza. Sembra quindi che, almeno per adesso, Xiaomi non abbia intenzione di portare nel resto del mondo i più potenti Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro+, ma non è escluso che in futuro non possano arrivare anche loro, magari sotto un altro nome. Attenzione, non stiamo dicendo che sia una male, anche perché Redmi Note 11 / 11T, essendo il base della serie, è anche il più economico. Resta solo da capire quanto.

Uscita e Prezzo

Redmi Note 11T 5G sarà disponibile in India tra pochi giorni, nei colori Stardust White, Aquamarine Blue e Matte Black, ai seguenti pressi: 16.999Rs. ( circa 200 euro ) per la versione 6/64GB

) per la versione 6/64GB 17.999 rs. ( circa 210 euro ) per 6/128GB

) per 6/128GB 19.999 Rs. (circa 235 euro) per 8/128 GB Per mettere un minimo in prospettiva le cose, la 6/128 GB in Cina costa circa 175 euro, mentre la 8/128 GB poco più di 200 euro. Ci aspettiamo quindi, o quantomeno speriamo, che al suo arrivo in Europa Redmi Note 11T possa partire intorno ai 250 euro, cifra alla quale sarebbe comunque piuttosto concorrenziale. Al momento però non ci sono né rumor sulla data né sul prezzo di lancio per il nostro mercato, quindi non ci resta che rimandarvi a futuri aggiornamenti in merito.