Redmi lancia il bellissimo Note 11T Astro Boy Limited Edition

Nella giornata di oggi, il noto "Ice Universe", su Twitter, ha condiviso foto e video dello smartphone personalizzato. Non c'è bisogno di dire che il dispositivo, in colore argento, appare estremamente particolare, con il posteriore su cui spicca la presenza di Astro Boy, il protagonista del manga, un bambino meccanico con l'anima umana. Dalle immagini, inoltre, si nota la confezione, anche essa ispirata al manga.

Il telefono, che dovrebbe avere 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, uscirà prossimamente in Cina. Non sono stati ancora confermati, tra l'altro, né prezzi né in quali mercati sarà disponibile.