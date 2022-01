Redmi Note 11S in rampa di lancio: presentazione il 9 febbraio

Redmi è in pieno fermento in merito al mercato smartphone. Sappiamo che il sub-brand di Xiaomi lancerà i nuovi Redmi Note 11 in Italia il 26 gennaio, e ora scopriamo l'arrivo di un nuovo medio-gamma.

Parliamo di Redmi Note 11S. Il dispositivo avrà molto a che spartire con la famiglia Redmi Note 11 che sta arrivando dalle nostre parti. La divisione indiana di Xiaomi, come potete vedere dal teaser che trovate in galleria, ha annunciato che il dispositivo verrà presentato ufficialmente il prossimo 9 febbraio.