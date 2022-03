Redmi Note 11E ufficiale: Dimensity 700, 50 MP e tanta confusione

Come promesso dai rumor emersi pochi giorni fa , Redmi presenta ufficialmente il suo Redmi Note 11E, l'ennesimo modello della serie Redmi Note 11 che abbiamo in parte conosciuto anche in Italia. Andiamo subito a vedere le specifiche tecniche .

Redmi Note 11E: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Redmi Note 11E arriva nelle colorazioni Black, Grey e Green per il mercato cinese. Il prezzo di lancio corrisponde all'equivalente di circa 170€ per la variante con 4GB di RAM e arriva all'equivalente di circa 190€ per quella con 6GB di RAM. Al momento non sappiamo se Redmi intende commercializzarlo anche in Europa in futuro.