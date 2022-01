Xiaomi prepara l'affondo: la serie Redmi Note 11 a un passo dall'Italia

Il 28 ottobre scorso Xiaomi annunciava la serie Redmi Note 11, un "tris che fa tremare gli avversari", come dicemmo all'epoca. Adesso, finalmente, i nuovi Redmi si preparano allo sbarco in Italia, con un evento ufficiale fissato per il 26 gennaio 2022 alle ore 13.

Il lancio sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, Facebook e gli altri canali social dell'azienda, e se da una parte la scheda tecnica dei Redmi Note 11 è già nota da tempo (le trovate a fine articolo per promemoria), sarà il prezzo la vera cartina di tornasole.