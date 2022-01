Redmi Note 10S: per DxOMark, ottima autonomia ed efficienza

Dopo aver parlato della fotocamera di Redmi Note 10S , è il momento di vedere come si comporta il medio gamma dell'azienda cinese per quanto riguarda l'autonomia : secondo DxOMark , lo smartphone si difende bene, soprattutto grazie ad un'ottima efficienza.

Queste le specifiche del dispositivo che influiscono sulla durata della batteria:

Capacità della batteria 5000mAh

Caricatore 33W

Schermo OLED da 6,43 pollici, risoluzione 1080 x 2400, refresh rate a 60Hz

SoC Mediatek Helio G95 (12 nm)

Configurazione testata: 6GB di RAM + 64GB di memoria interna

Lo smartphone, con 86 punti assegnati dalla testata francese, si piazza al nono posto della classifica globale e al secondo in quella relativa alla sua stessa fascia di prezzo. Redmi Note 10S riesce a superare i due giorni e mezzo di autonomia con un uso medio (comunque oltre la giornata con un uso intenso) e raggiunge l'80% di ricarica in poco più di 50 minuti. Piccolo problema invece per quanto riguarda la percentuale mostrata: quanto lo smartphone segna il 100%, in realtà la batteria è carica "solo" al 92% circa.