Redmi K50i ufficiale: i prezzi Xiaomi stanno cambiando?

Nel settore degli smartphone Xiaomi ha sempre giocato un ruolo da protagonista e attualmente risulta al terzo posto nel mercato globale in termini di spedizioni. Con il suo marchio Redmi , che in Italia è associato ai dispositivi di fascia media, ha appena ufficializzato il nuovo Redmi K50i .

Redmi K50i: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Redmi K50i risulta quindi un interessante dispositivo di gamma medio-alta, che arriva nel mercato indiano e che potremmo vedere in futuro anche nei mercati europei.

Il prezzo di lancio per il mercato indiano si rivela particolarmente interessante. Si tratta dell'equivalente di circa 350€ per la versione con 6 GB di RAM, un prezzo sicuramente molto competitivo. Non aspettiamoci che questo si tradurrà in una conversione perfetta per il mercato italiano, ma possiamo aspettarci un lancio a meno di 500€, che comunque si rivelerebbe interessante nel nostro panorama di mercato.

Quello che sembra certo è che, nel caso in cui tale dispositivo arrivasse in Europa, il debutto avverrà con un altro nome. In passato abbiamo visto i dispositivi della serie K di Redmi arrivare in Europa, e anche in Italia, come modelli della serie T di Xiaomi. Torneremo ad aggiornarvi appena avremo novità sull'eventuale debutto dalle nostre parti di Redmi K50i.