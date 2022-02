Redmi K50G ufficiale in Cina: un gaming phone in tutto e per tutto

Redmi K50G: Caratteristiche Tecniche

Il nuovo gaming phone di Redmi arriva sul mercato con alcuni comparti in primo piano : è il primo dispositivo al mondo dotato del motore CyberEngine 1016 per il feedback aptico, in grado di ricoprire il range di frequenze 50Hz-500Hz; il comparto audio prevede ha due subwoofer 1115 e due tweeter 0611; i trigger di gioco dedicati presentano otto magneti pop-up che migliorano la stabilità dei pulsanti mentre i materiali sono realizzati in silicone, in modo da rispondere più velocemente e ridurrel'affaticamento delle dita dopo lunghi periodi di gioco.

Uscita e Prezzo

Il nuovo Redmi K50G è stato presentato ufficialmente per il mercato cinese nelle colorazioni nero, blu e argento, ad un prezzo che parte dall'equivalente di circa 450€ per la configurazione 8 GB + 128 GB e arriva all'equivalente di circa 540€ per la configurazione 12 GB + 256 GB. Redmi ha anche lanciato l'edizione limitata Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition, la quale presenta delle personalizzazioni estetiche e un prezzo equivalente a circa 580€.

Al momento non sono stati indicati dettagli sulla presunta commercializzazione del dispositivo in Europa. Torneremo ad aggiornarvi non appena Redmi comunicherà dettagli in merito.