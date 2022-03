Redmi K50 e K50 Pro ufficiali: la potenza di MediaTek, al prezzo di Xiaomi

La mai paga Xiaomi presenta in Cina due nuovi modelli della serie K, ovvero Redmi K50 e K50 Pro , che adottano uno dei più recenti processori MediaTek , per strappare una volta di più "il giusto prezzo".

Caratteristiche Tecniche

Redmi K50 e K50 Pro hanno una camera di vapore realizzata in acciaio inossidabile ed un design a T che copre il 72% della piastra madre, per un migliore raffreddamento. Tra le note particolari annoveriamo la porta infrarossi, sempre dura a morire (soprattutto in Cina), ed un motore di vibrazione particolarmente adatto per i giochi.

Prezzo e Uscita

Redmi K50 sarà disponibile in Cina dal 22 marzo, nei colori Black, Silver, Iridescent e Green, ai seguenti prezzi:

8/128GB: 2.399 yuan, circa 343 euro

8/256GB: 2.599 yuan, circa 371 euro

12/256GB: 2.799 yuan, circa 400 euro

Redmi K50 Pro sarà invece disponibile in ben 4 varianti, tutte illustrate qui sotto:

8/128GB: 2.999 yuan, circa 428 euro

8/256GB: 3.299 yuan, circa 471 euro

12/256GB: 3.599 yuan, circa 514 euro

12/512GB: 3.999 yuan, circa 571 euro

Ovviamente l'eventuale conversione in euro non può essere fatta partendo dal prezzo cinese, ma del resto non siamo nemmeno sicuri che la serie K50 arrivi da noi, cosa che al massimo potrebbe fare sotto altro nome (Xiaomi? POCO?). Insomma, dovremo per forza riparlarne in futuro, cosa che non mancheremo di fare qualora ci fossero novità.