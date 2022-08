Redmi K50 Ultra arriverà da noi come Xiaomi 12T Pro

Sono passate solo poche ore da quando Xiaomi, attraverso il suo marchio Redmi, ha ufficializzato il suo nuovo top di gamma Redmi K50 Ultra per il mercato cinese. Ora abbiamo la conferma del suo approdo a livello internazionale.

Nelle ultime ore sono trapelate importanti novità sulla commercializzazione internazionale di Redmi K50 Ultra, il nuovo dispositivo di fascia alta che Xiaomi ha appena lanciato per la Cina. Il dispositivo è stato infatti registrato come Xiaomi 12T Pro sulla piattaforma Google Play.

Questo significa che per i mercati europei Redmi K50 Ultra assumerà le vesti di Xiaomi 12T Pro, appunto perché i servizi Google Play sono validi per i dispositivi Android che vengono commercializzati in Occidente. Del resto questo è quanto ha fatto Xiaomi con i precedenti modelli di smartphone della serie T.

Al momento non sappiamo se l'azienda cinese prevede di lanciare a livello internazionale anche le altre variante della serie Redmi K50. Di certo possiamo aspettarci l'arrivo di Xiaomi 12T insieme al modello Pro appena citato.

Nel frattempo possiamo rinfrescarci la memoria con le specifiche ufficiali di Redmi K50 Ultra, che a questo punto possiamo prendere per quelle ufficialli anche di Xiaomi 12T Pro. Andiamo a rivederle insieme:

Schermo: 6,67 pollici (2712 x 1220 pixel) 1.5K AMOLED, 120Hz, 480Hz touch sampling, HDR10+, Dolby Vision

Snapdragon 8 Gen+ 1 4nm con GPU Adreno di nuova generazione Memoria: 8 GB di RAM e 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) di memoria interna, 12 GB di RAM e 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) di memoria interna

Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Fotocamere posteriori: Sensore principale da 108 MP, OIS, LED flash Sensore ultrawide da 8 MP f/2.2 Sensore macro da2 MP f/2.4

Fotocamera frontale: 20 MP

Dimensioni: 163,1 × 75,9 × 8,6 mm

Connettività: 5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida a 120 W

Al momento non è stata definita una data di lancio ufficiale per la serie Xiaomi 12T. Questa dovrebbe cadere attorno a settembre. Torneremo ad aggiornarvi appena avremo dettagli più accurati.