Redmi K50 mostra i suoi muscoli: display e fotocamera da vero top di gamma

Nelle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso parte delle presunte specifiche tecniche che caratterizzeranno i Redmi K50 . Particolare attenzione sarà posta all'aspetto del display , il quale avrà dei bordi curvi e sarà di alta qualità. Il processore sarà uno degli Snapdragon serie 8 , ma non è noto se si tratterà del nuovo top di gamma Snapdragon 898 che vedremo su Xiaomi 12 .

Il sensore principale della fotocamera sarà da 108 megapixel, mentre la batteria supporterà la ricarica con output a 67W. Gli speaker saranno almeno due di JBL.

Ancora non abbiamo una data di presentazione ufficiale dei Redmi K50. Questi dispositivi ci interessano particolarmente anche se non arriveranno direttamente in Italia, visto che solitamente Xiaomi li commercializza con la serie T dei suoi flagship.