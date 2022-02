Redmi K50 Gaming Edition: il comparto audio si distinguerà da tutti gli altri

Torniamo a parlare di Redmi K50, i nuovi top di gamma della casa cinese che verranno presentati il 16 febbraio in Cina. Sono emersi nuovi dettagli sulla variante Gaming.

Il nuovo Redmi K50 Gaming Edition avrà delle peculiarità da vero gaming phone. Ci aspettiamo una scheda tecnica pesante, soprattutto dal punto di vista del processore e della RAM, ma stando agli ultimi rumor emersi in rete, anche il comparto audio sarà di livello assoluto. Il dispositivo sarà infatti dotato di speaker audio divisi in sub unità con lo scopo di supportare una gamma più ampia di frequenze sonore.