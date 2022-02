Redmi K50 esce allo scoperto: ecco il look completo

Dopo aver visto i dettagli principali su Redmi K50 Pro, con novità sul design e specifiche tecniche, è ora di dare un'occhiata a cosa ci aspetta con la variante base Redmi K50.

Grazie al solito Steve H. abbiamo modo di vedere le prime immagini del dispositivo: i render, che trovate tutti nella galleria in basso, mostrano il look completo del dispositivo. Vediamo pochissime differenze con la variante Pro, con un modulo fotografico posteriore rettangolare con tre sensori e un display forato centralmente per ospitare la fotocamera anteriore.