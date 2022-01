Redmi K20 afflitto da oltre 100 bug per colpa di MIUI 12

Avete presente Redmi K20 e K20 Pro ? Entrambi gli smartphone (che a livello globale sono noti come Mi 9T e Mi 9T Pro) furono rilasciati nel 2019 per competere direttamente con Oneplus 7 pro : presentavano infatti hardware similare (compresa la fotocamera pop-up) ma ad un prezzo più coveniente; da qua il nome K20=(flagship) killer 2.0. Adesso però, dopo l'aggiornamento a MIUI 12 , sono sorti moltissimi problemi nel funzionamento generale dei due smartphone, tra cui:

Questi sono solo alcuni degli oltre 100 bug che sono stati correttamente riportati a Xiaomi, che finora non si è espressa in merito nonostante siano passati oltre 6 mesi dall'ultimo report senza alcuna correzione. Non è altresì chiaro se tali problematiche affligano anche la variante Mi 9T.

Qualche bug ogni tanto può capitare, soprattutto con un'interfaccia molto complessa e personalizzata come la MIUI, ma qui parliamo di una quantità decisamente anomala di problemi, e soprattutto di uno strano silenzio in merito dell'azienda. Se avete quindi, per qualche ragione, un Redmi K20 aggiornato, fateci sapere la vostra nei commenti; se Xiaomi rilasciasse una dichiarazione in merito, faremo altrettanto.