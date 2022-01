Redmi: con gli ultimi rumor arrivano conferme su Note 11S e K50

Redmi Note 11S andrà ad aggiungersi agli smartphone della serie Note 11: il dispositivo dovrebbe montare una fotocamera principale da 108MP, assieme ad un sensore ultrawide da 8MP e una lente macro da 2MP. Per il SoC, si parla di un chip MediaTek con supporto al 5G, ma non si conosce il modello preciso. Stando agli ultimi rumor, lo smartphone sarà lanciato globalmente, per cui anche in Europa, ma non sappiamo ancora quando.

Per Redmi K50 invece arrivano conferme direttamente dal produttore: sull'account Weibo ufficiale di Redmi è spuntata l'immagine teaser, che mostra la data di presentazione e alcune specifiche tecniche. Appuntamento dunque a febbraio 2022: Redmi K50 monterà un SoC Snapdragon 8 Gen 1, unito ad una batteria da 4700mAh con supporto alla ricarica veloce a 120W.