Riprende la cascata di Redmi: Redmi 11 Prime e Redmi 11 Prime 5G ufficiali in India

I due smartphone, che condividono aspetto e gran parte delle caratteristiche, sono dispositivi di fascia bassa , alimentati da processori Mediatek e sostanzialmente rebrand di Redmi Note 11E , lanciato in Cina sei mesi fa ( Redmi 11 Prime 5G ) e POCO M5 ( Redmi 11 Prime ). Scopriamo insieme cosa offrono.

Sentivate la mancanza di nuovi smartphone Redmi ? La società cinese è sempre attenta alle vostre richieste e come promesso da un annuncio a fine agosto ha lanciato in India i nuovi Redmi 11 Prime e Redmi 11 Prime 5G .

Redmi 11 Prime 5G

Lancio e prezzi per altri mercati al momento non sono ancora noti.

Redmi 11 Prime 5G sarà disponibile in India dal 9 settembre su Amazon.in, mi.com, Mi Home store e nei negozi nei colori Meadow Green , Chrome Silver e Thunder Black , a un prezzo di Rs. 13.999 ( 176 euro ) per il modello da 4 GB/64 GB e Rs. 15.999 (201 euro) il modello da 6 GB/128 GB costa.

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime è la versione 4G di Redmi 11 Prime 5G , con le sole differenze date dal SoC MediaTek Helio G99 4G e una fotocamera Macro da 2MP in più. Per il resto, è sempre dotato di Android 12 con MIUI 13, i bordi piatti e il caricabatterie da 22,5 W nella confezione.

Disponibilità e prezzi

Redmi 11 Prime sarà disponibile nei colori Playful Green, Flashy Black e Peppy Purple a un prezzo di Rs. 12.999 (164 euro) per il modello da 4 GB/64 GB e Rs. 14.999 (189 euro al cambio) per il modello da 6 GB/128 GB. In India è un po' più caro di POCO M5, molto simile.

La disponibilità in India sarà annunciata a breve, mentre per l'Europa non si sa ancora niente.