Redmi 10C in arrivo in Europa, e ci sono anticipazioni sul prezzo

Xiaomi sta per allargare ulteriormente la sua offerta di smartphone della serie Redmi con un ultimo modello di tipo economico destinato al mercato globale.

L'ultimo arrivato si chiama Redmi 10C, e il sito mysmartprice è riuscito ad entrare in possesso di alcuni dettagli alla vigilia del lancio, come i prezzi, che in Europa saranno compresi tra i 150 e i 200 euro e i colori, che saranno grigio, verde e blu.