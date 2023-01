REDMAGIC 8 Pro sbarca in Europa ad un prezzo TOP: è il gaming phone con Snadragon 8 Gen 2 che costa meno

A distanza di qualche settimana dall'ufficialità , arriva finalmente l'annuncio della data di rilascio e dei prezzi di commercializzazione per l'Europa, Italia compresa, di REDMAGIC 8 Pro , il nuovo gaming phone di casa Nubia. Il prezzo anche questa volta è top, e viste le caratteristiche tecniche dello smartphone e gli aumenti che hanno colpito il settore della tecnologia, stavolta non era affatto scontato.

REDMAGIC 8 Pro (non il modello plus) sarà ordinabile in Italia a partire dal 2 febbraio sul sito ufficiale di REDMAGIC . Considerato che REDMAGIC ha anche uno store attivo su Amazon Italia , ci aspettiamo di vederlo sbarcare anche lì con spedizioni gestite direttamente da Amazon.

Prendendo come riferimento la versione più costosa, ovvero la variante Void a 749€, ci troviamo comunque di fronte ad un ottimo paragonato a quelli proposti dalla concorrenza e dalla stessa REDMAGIC.

La versione 7S Pro che abbiamo recensito ad agosto 2022 partiva da 779€ (di più quindi) per la variante 12/256. Il Black Shark 5 Pro che abbiamo provato sempre ad agosto vantava un prezzo di 799€ per la variante 8/128. Passando ad ASUS, il ROG Phone 6D recensito a settembre 2022 partiva addirittura da 1.029€. Insomma, il prezzo di questo nuovo REDMAGIC non solo è in linea con i predecessori, ma riesce comunque a rimanere più basso della concorrenza offrendo anche di più.