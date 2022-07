REDMAGIC 7S Pro ufficiale anche per l'Italia: torna il gaming phone con la ventola dedicata!

Avevamo già avuto modo di vedere da vicino REDMAGIC 7S Pro, la nuova iterazione del gaming phone di casa REDMAGIC dotato del nuovo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e chip dedicato Red Core 1 per il gaming. E come non citare la ventola (anche RGB) che si trova sul retro del dispositivo, parte integrante del sistema di dissipazione dello smartphone! Da oggi 26 luglio il produttore annuncia la disponibilità a livello globale, Italia compresa. Vediamo caratteristiche e prezzi in Europa.