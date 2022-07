REDMAGIC 7S e 7S Pro ufficiali: Snap 8+ Gen 1 e chip speciale Red Core 1

In questo contesto RedMagic si conferma come una delle aziende più attive e lancia ufficialmente i nuovi RedMagic 7S e RedMagic 7S Pro . Andiamo a vedere le principali specifiche tecniche:

Nel panorama del mercato smartphone troviamo una branca di dispositivi particolari come i gaming-phone , modelli con caratteristiche hardware particolarmente pronunciate per spingere al meglio durante le sessioni di gioco.

RedMagic 7S: Caratteristiche Tecniche

RedMagic 7S Pro: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

I nuovi gaming phone di casa RedMagic sono stati annunciati soltanto per il mercato cinese al momento. Nella presentazione però la casa cinese ha anche riferito del lancio in versione Global, il quale avverrà il prossimo 26 luglio, con le vendite Early Bird che partiranno dal 2 agosto e quelle a regime che partiranno dal 9 agosto. Nell'attesa di scoprire disponibilità e prezzi di lancio delle versioni Global, andiamo a vedere i prezzi previsti per il mercato cinese di RedMagic 7S Pro:

Colorazione Dark Night con 12 + 256GB all'equivalente di circa 770€ .

. Colorazione Deuterium Transparent Shadow con 16 + 512GB all'equivalente di circa 880€ .

. Colorazione Silver Wing Edition con 16 + 512GB all'equivalente di circa 880€ .

. Edizione The Bumblebee Transformers collection set con 16+512G all'equivalente di circa 960€ .

. Colorazione Deuterium Transparent Shadow con 18 + 1TB all'equivalente di circa 1.100€.

Nell'attesa vi ricordiamo che su Amazon Italia sono già disponibili i dispositivi della serie RedMagic 7.