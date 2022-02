REDMAGIC 7 ufficiale: fino a 18 GB di RAM e 1TB di memoria, ventola RGB e design... sobrio! (forse)

Nubia svela oggi la serie REDMAGIC 7 per il mercato cinese. La versione globale è in arrivo tra pochissimi giorni, e come tutte le precedenti versioni arriverà anche in Italia tramite lo store ufficiale del marchio. Si tratta di una coppia di smartphone gaming dotati di hardware di ultima generazione e di alcune chicche davvero niente male. Scopriamole insieme!

REDMAGIC 7 - Scheda tecnica

Schermo : 6,8" full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) 20:9 AMOLED, 91,28% superficie frontale, 700 nits, 165 Hz, 720 Hz sampling rate

: 6,8" full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) 20:9 AMOLED, 91,28% superficie frontale, 700 nits, 165 Hz, 720 Hz sampling rate Processore : Snapdragon 8 Gen 1

: Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 | 12 GB LPDDR5

: 8 | 12 GB LPDDR5 Memoria interna : fino a 512 GB

: fino a 512 GB Fotocamere posteriori : 64 megapixel 8 megapixel ultra wide 2 megapixel macro

: Batteria : dual cell 4.500 mAh, ricarica a 120 W (17 minuti per il 100%), alimentatore 165 W incluso in confezione

: dual cell 4.500 mAh, ricarica a 120 W (17 minuti per il 100%), alimentatore 165 W incluso in confezione Connettività : Bluetooth 5.2, WiFi 6, USB Type-C

: Bluetooth 5.2, WiFi 6, USB Type-C Audio : dual stereo speaker, 3 microfoni, jack audio 3,5 mm, DTS Ultra X

: dual stereo speaker, 3 microfoni, jack audio 3,5 mm, DTS Ultra X SO : Android 12 con REDMAGIC OS 5.0 e Game Space

: Android 12 con REDMAGIC OS 5.0 e Game Space Raffreddamento : ICE 8.0 con ventola (20.000 rpm, 20 dCb)

: ICE 8.0 con ventola (20.000 rpm, 20 dCb) Altro: 500Hz Dual Pro Shoulder Trigger, pulsante fisico Game Boost Switch, lettore impronte digitali sotto lo schermo

Tra i punti salienti, oltre al SoC Snapdragon 8 Gen 1, troviamo pulsante fisico dedicato alla modalità gaming, sistema di raffreddamento basato anche su ventola (come le generazioni precedenti) e camera di vapore, schermo a 165 Hz (ottimizzato anche per altre frequenze) e pulsanti dorsali con sampling rate da ben 500 Hz. Il retro, davvero particolare, include anche LED RGB e logo illuminato. La Deuterium Transparent Edition include anche RGB sulla ventola. La versione Cyber Neon è davvero vistosa: intuirete sicuramente di quale stiamo parlando dalle immagini.

REDMAGIC 7 Pro - Scheda tecnica

Schermo : 6,8" full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) 20:9 AMOLED, 91,28% superficie frontale, 600 nits, 120 Hz, 960 Hz touch sampling rate, fotocamera sotto al display

: 6,8" full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) 20:9 AMOLED, 91,28% superficie frontale, 600 nits, 120 Hz, 960 Hz touch sampling rate, fotocamera sotto al display Processore : Snapdragon 8 Gen 1

: Snapdragon 8 Gen 1 RAM : fino a 18 GB LPDDR5 (24 GB con la RAM virtuale)

: fino a 18 GB LPDDR5 (24 GB con la RAM virtuale) Memoria interna : 1 TB

: 1 TB Fotocamere posteriori :

64 megapixel 8 megapixel ultra wide 2 megapixel macro

: Fotocamera frontale : 16 megapixel (sotto il display)

: 16 megapixel (sotto il display) Batteria: 5.000 mAh, ricarica a 135 W (15 minuti per il 100%), alimentatore 165 W incluso in confezione

5.000 mAh, ricarica a 135 W (15 minuti per il 100%), alimentatore 165 W incluso in confezione Connettività: Bluetooth 5.2, WiFi 6, USB Type-CAudio: dual stereo speaker, 3 microfoni, jack audio 3,5 mm, DTS Ultra X

Bluetooth 5.2, WiFi 6, USB Type-CAudio: dual stereo speaker, 3 microfoni, jack audio 3,5 mm, DTS Ultra X SO : Android 12 con REDMAGIC OS 5.0 e Game Space

: Android 12 con REDMAGIC OS 5.0 e Game Space Raffreddamento : ICE 8.0 con ventola (20.000 rpm, 20 dCb)

: ICE 8.0 con ventola (20.000 rpm, 20 dCb) Altro: 500Hz Dual Pro Shoulder Trigger, pulsante fisico Game Boost Switch, lettore impronte digitali sotto lo schermo

La versione Pro mette in campo ancora più hardware: 18 GB di RAM LPDDR5, 1 TB di memoria interna, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 135 W (ricarica completa in 15 minuti) e fotocamera frontale nascosta sotto lo schermo. Il retro è leggermente diverso, anche per via della disposizione delle fotocamere. Non mancano anche in questo caso LED RGB e versioni colorate o trasparenti.

Uscita e prezzi