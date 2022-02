REDMAGIC 7 ufficiale per l'Italia: prezzo interessante, specifiche da vero top

Nubia svela oggi la serie REDMAGIC 7 per il mercato internazionale, Italia inclusa. La versione globale è infatti in arrivo tra pochissimi giorni, e come tutte le precedenti versioni arriverà anche in Italia tramite lo store ufficiale del marchio. Da noi arriverà il modello classico, non il PRO, ma si tratta comunque di uno smartphone gaming davvero interessante. Vediamo insieme i punti salienti.

REDMAGIC 7 - Scheda tecnica

Schermo : 6,8" full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) 20:9 AMOLED, 91,28% superficie frontale, 700 nits, 165 Hz, 720 Hz sampling rate multi-finger, Gorilla Glass 5

: 6,8" full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) 20:9 AMOLED, 91,28% superficie frontale, 700 nits, 165 Hz, 720 Hz sampling rate multi-finger, Gorilla Glass 5 Processore : Snapdragon 8 Gen 1

: Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 | 12 | 18 GB LPDDR5 (+ 6 GB virtuali)

: 8 | 12 | 18 GB LPDDR5 (+ 6 GB virtuali) Memoria interna : fino a 256 GB

: fino a 256 GB Fotocamere posteriori : 64 megapixel 8 megapixel ultra wide 2 megapixel macro

: Batteria : dual cell 4.500 mAh, alimentatore 65 W incluso in confezione

: dual cell 4.500 mAh, alimentatore 65 W incluso in confezione Connettività : Bluetooth 5.2, WiFi 6 2*2 MIMO, USB Type-C, NFC

: Bluetooth 5.2, WiFi 6 2*2 MIMO, USB Type-C, NFC Audio : dual stereo speaker, 3 microfoni, jack audio 3,5 mm, DTS Ultra X

: dual stereo speaker, 3 microfoni, jack audio 3,5 mm, DTS Ultra X SO : Android 12 con REDMAGIC OS 5.0 e Game Space

: Android 12 con REDMAGIC OS 5.0 e Game Space Raffreddamento : ICE 8.0 con camera di vapore Ventola TurboFan (20.000 rpm, 20 dCb)

: ICE 8.0 con camera di vapore Altro : 500Hz Dual Pro Shoulder Trigger, pulsante fisico Game Boost Switch, lettore impronte digitali sotto lo schermo

: 500Hz Dual Pro Shoulder Trigger, pulsante fisico Game Boost Switch, lettore impronte digitali sotto lo schermo Dimensioni : 170,57 x 78,33 x 9,5 mm

: 170,57 x 78,33 x 9,5 mm Peso: 215 g

Tra i punti salienti, oltre al SoC Snapdragon 8 Gen 1, troviamo pulsante fisico dedicato alla modalità gaming, sistema di raffreddamento basato anche su ventola (come le generazioni precedenti) e camera di vapore, schermo a 165 Hz (ottimizzato anche per altre frequenze) e pulsanti dorsali con sampling rate da ben 500 Hz. Il retro, davvero particolare, include anche LED RGB e logo illuminato. L'edizione Supernova include anche RGB sulla ventola e retro trasparente. La versione Pulsar è davvero vistosa: intuirete sicuramente di quale stiamo parlando dalle immagini.

A riguardo del sistema di raffreddamento, REDMAGIC 7 usa, come già accennato, una ventola (tratto distintivo anche della versione precedente), affiancata da Vapor Chamber e vari materiali (grafite, gel termico, rame) per garantire performance granitiche anche con stress prolungato della CPU / GPU. Lato gaming, oltre ai tasti dorsali, troviamo anche un apposito pulsante fisico per attivare la modalità gaming, che tra le altre cose avvia anche la suddetta ventola.

Uscita e prezzi