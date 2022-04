RedMagic 7 Pro ufficiale: una console portatile mascherata da smartphone

RedMagic 7 Pro è il nuovo smartphone gaming "degli eccessi", e noi l'abbiamo anche già recensito . In questo articolo non parleremo quindi di lui da un punto di vista personale, ma ci limiteremo a presentarvelo, per farvi capire subito se sia o meno un dispositivo che possa fare al caso vostro.

Schermo : 6,8'' full HD+ (1.800 x 2.400 pixel, 20:9), AMOLED, 120Hz, 960Hz touch sampling rate, 100% DCI-P3, 600 nit

: 6,8'' full HD+ (1.800 x 2.400 pixel, 20:9), AMOLED, 120Hz, 960Hz touch sampling rate, 100% DCI-P3, 600 nit CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 + Red Core 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 + Red Core 1 RAM : 16 GB (+ 6GB vRAM) LPDDR5

: 16 GB (+ 6GB vRAM) LPDDR5 Archiviazione : 256 / 512 GB UFS 3.1

: 256 / 512 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel S5KGW3, f/1.79, FOV 82°, 1/1,97'', pixel size 0,7 µm Grandangolo : 8 megapixel HI846, f/2.2, FOV 120°, 1/4'', pixel size 1,12 µm Macro : 2 megapixel OV02A10, f/2,4, FOV 78°, 1/5'', pixel size 1,75 µm

: Fotocamera frontale : 16 megapixel

: 16 megapixel Connettività : 5G, Wi-Fi 802.11 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Type C, 3.5mm audio interface, NFC,

: 5G, Wi-Fi 802.11 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Type C, 3.5mm audio interface, NFC, Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 65 Watt

: 5.000 mAh con ricarica a 65 Watt Dimensioni : 166,27 x 77,1 x 9,98 mm

: 166,27 x 77,1 x 9,98 mm Peso : 235 grammi

: 235 grammi OS: Android 12 con RedMagic OS 5.0

La scheda tecnica di RedMagic 7 Pro racconta solo una parte della storia, perché poi ci sono diversi altri tasselli da aggiungere. Come ogni smartphone gaming che si rispetti, l'audio è di alto livello, con due speaker con dual smart PA, DTS, 3 microfoni e jack da 3,5 mm posizionato in modo da non dare fastidio durante il gioco.

Sul dorso trovano posto due trigger con un sampling rate di 500 Hz, ovvero una risposta al tocco nell'ordine degli 8 ms, testati per sopportare oltre 2 milioni di pressioni, e progettati per essere sia ergonomici che rivestiti in materiale anti-sudore.

Il lettore di impronte digitali (di 7ma generazione, ma non sappiamo rispetto a cosa) è anche in grado di rilevare il battito cardiaco.

Le due versioni di RedMagic 7 differiscono inoltre anche esteticamente. Il modello da 16/512 GB, chiamato Supernova, è dotato di LED RGB sul dorso, mentre la variante 16/256 GB, chiamata Obsidian, ha un look gloss-like, ma privo di fronzoli.

Da notare poi che la fotocamera frontale è posizionata al di sotto del display, in modo da non interrompere la continuità di quest'ultimo con notch, fori o altre soluzioni intrusive, e realizzata in maniera da essere indistinguibile dal resto del display (vedi recensione).