Realme raggiunge 40 milioni di device "New Age" spediti

Realme ha annunciato di essersi classificata al quarto posto, nel terzo trimestre del 2021, tra le "New Age smartphone families", secondo Strategy Analytics. Con questa definizione si intendono linee di smartphone lanciati dal 2018 in poi, come la serie Reno di OPPO o i Galaxy M, di Samsung.

I numeri che stiamo facendo con Realme sono una delle serie chiave nel nostro portafoglio di smartphone e siamo entusiasti di superare i 40 milioni di spedizioni. Il nostro brand è rivolto ai giovani utenti di tutto il mondo e abbiamo introdotto con successo numerose innovazioni tecnologiche che sono state ben accolte dai nostri utenti. Abbiamo alcuni piani entusiasmanti per espandere le nostre serie di numeri quest'anno e portare più interruzioni nel settore.

Madhav Sheth, CEO, realme India, VP, realme and President, realme International Business Group.