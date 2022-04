Realme Q5i ufficiale: Mediatek Dimensity 810 e batteria da 5.000 mAh per la fascia media

Realme ha appena annunciato in Cina un nuovo contendente per l'affollata fascia degli smartphone economici ma con grandi ambizioni , il Realme Q5i.

Caratteristiche Tecniche

Prezzo e Uscita

Il Realme Q5i è già in vendita in Cina al prezzo di 1199 yuan (174 euro) per il modello da 4 GB e 1299 yuan (189 euro) per quello da 6 GB. Ancora non abbiamo conferme circa il suo eventuale lancio internazionale.