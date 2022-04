Realme Q5 Pro esce allo scoperto con il suo look a scacchi

Realme è uno degli attori principali del mercato smartphone attuale, con i suoi modelli che competono soprattutto nella fascia media e medio-alta del mercato. Nelle ultime ore sono trapelati dei dettagli su un nuovo dispositivo.

Il device che vedete nella galleria in basso corrisponderebbe al nome di Realme Q5 Pro. L'immagine, condivisa dall'affidabile Evan Blass, mostra un dispositivo con cover posteriore gialla e con motivo a scacchiera, mentre la parte anteriore mostra un display forato in alto a sinistra per la fotocamera anteriore.