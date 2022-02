Realme presenta il primo smartphone "camaleonte"

In estrema sintesi, il colore "grace" - Sunrise Blue in entrambi i prodotti della serie 9 Pro - sarà caratterizzato dal design Light Shift , in cui la cover posteriore passerà dal blu al rosso in cinque secondi sotto la luce del sole o della luce ultravioletta e svanirà di nuovo al blu una volta protetta dalla luce solare.

Per giungere a questo risultato, sono stati effettuati oltre 200 tentativi, necessari per superare alcuni ostacoli, ad esempio come "alterare" la struttura molecolare per far sì che il materiale cambi colore e svanisca rapidamente. Il risultato finale, oltre alla viscosità, aumenta anche il tasso di resa cromatica del 40%.

Il tutto, poi, non ha influito sulle dimensioni dello smartphone, il quale avrà uno spessore di soli 7,99 mm ed un peso di 182 g, diventando così il più sottile tra tutti i dispositivi della serie numerica.