Realme Narzo 50i Prime ufficiale, sarà in offerta speciale per il Prime Day a un prezzo bassissimo!

Un paio di mesi fa la sempre attivissima Realme aveva presentato i suoi smartphone medio gamma ed economici della serie Narzo 50 destinati al mercato europeo, ma evidentemente non era ancora sazia e neanche trenta giorni dopo è emerso un altro dispositivo della serie, l'entry level Narzo 50i.

Del telefono non era emerso molto, se non il materiale promozionale e la data di presentazione, ma ora Realme lo ha ufficializzato in piena regola, rivelando un dispositivo caratterizzato dal profilo ultra slim e un'elevata esperienza utente, con un'offerta di lancio golosissima proprio in occasione dell'Amazon Prime Day.

