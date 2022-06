Realme Narzo 50i Prime svelato: specifiche, design, prezzo e uscita trapelati

Realme negli ultimi tempi si sta mettendo in evidenza grazie a diversi smartphone interessanti, sia nella fascia più economica che in quella più premium. Proseguendo su questo percorso, il 22 giugno, in India, lancerà un dispositivo entry-level che promette buone prestazioni: si tratta di Realme Narzo 50i Prime. A riguardo, grazie all'informatore Steve Hemmerstoffer alias "onleaks", possiamo saperne di più su prezzo, data di lancio, specifiche tecniche (soltanto alcune) e colorazioni disponibili.