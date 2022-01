Realme mostra la sua strategia “All in 5G” con la serie 9 Pro

Realme si prepara a lanciare sia in Cina che in Europa i suoi due nuovi smartphone 5G, il Realme 9 Pro+ e Realme 9 Pro, che porteranno per la prima volta nel nostro Continente il processore MediaTek Dimensity 920 5G.

Inoltre, l'azienda cinese è pronta a realizzare la strategia "All in 5G" per la serie 9 Pro. Dal 2020 si è impegnata a offrire smartphone 5G e, secondo gli ultimi dati di Counterpoint Research, quello Realme è stato il marchio di smartphone Android 5G in più rapida crescita a livello globale nel Q3 2021, registrando con eccellenti risultati in Europa, India e Cina.