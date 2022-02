Realme lancia la sfida: "Le foto del Realme 9 Pro Plus sono a livello di Pixel 6 e Samsung S21 Ultra"

Tra pochi giorni Realme annuncerà i suoi nuovi Realme 9 Pro, e per alimentare l'attesa, la società cinese sta conducendo un evento chiamato Camera Lab che ci offre una prima occhiata al sistema di fotocamere sul Realme 9 Pro Plus. Durante l'evento, le foto scattate dal nuovo dispositivo vengono confrontate con quelle scattate con i migliori telefoni per le foto, come Google Pixel 6, Xiaomi 12 e Samsung Galaxy S21 Ultra. Ovviamente, l'obiettivo di Realme è quello di dimostrare come il suo ultimo smartphone possa produrre immagini alla pari con alcuni dei migliori, pur costando una frazione del loro prezzo. Ma bando alle ciance, come scatta il nuovo Realme 9 Pro Plus? A giudicare dalle immagini proposte, i colori sembrano leggermente più carichi e saturi sul nuovo Realme rispetto agli altri dispositivi.

In quasi tutti gli scenari, sembra che Realme 9 Pro Plus scatti in modo simile agli altri dispositivi. In alcune situazioni come il paesaggio City, sembra persino fare meglio in aree come la gamma dinamica.