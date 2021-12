Realme GT2 Pro sarà irresistibile: tre innovazioni che vi sorprenderanno

Realme ha tenuto un evento ufficiale nel quale ha anticipato alcune delle interessanti novità che vedremo su Realme GT2 , la nuova serie di dispositivi che dovrebbe arrivare nel prossimo futuro sui mercati europei . Le novità sono tutte a tema di materiali : Realme GT2 Pro sarà il primo smartphone ad avere una cover posteriore realizzata in materiale a base biologica , per ridurre il suo impatto sull'ambiente.

Realme è una delle più giovani aziende cinesi che si sono tuffate nel mercato smartphone a livello internazionale, includendo anche il mercato italiano. In poco tempo ha scalato le classifiche di mercato, diventando un punto fermo nella fascia media del mercato. L'azienda è in procinto di presentare alcune interessanti novità .

Il design del dispositivo sarà curato dal designer giapponese Naoto Fukasawa. Il nuovo materiale impiegato da Realme ha superato diversi test per conseguire standard ufficiali nel settore, come l'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), e altri come REACH, RoHS e EPEAT. Inoltre, il nuovo design della confezione di Realme ha ridotto la percentuale complessiva di plastica dal 21,7% della generazione precedente allo 0,3% di questo modello.

Altre novità arrivano per il comparto fotografico, Realme GT2 Pro sarà il primo smartphone a offrire una fotocamera ultragrandangolare da 150°. Questa fotocamera ultra-wide espande il campo visivo del telefono del 278% rispetto al campo di 84° della fotocamera principale. Sul dispositivo ci sarà dunque anche la modalità fish-eye.

Non finisce qua: Realme GT2 Pro sarà dotato di un sistema Antenna Array Matrix composto da tre tecnologie: la prima tecnologia al mondo di commutazione d'antenna a banda ultra larga (HyperSmart), un Wi-Fi Enhancer e la tecnologia NFC (Near Field Communication) a 360°. Questa tecnologia permetterà di raggiungere performance inedite nel settore delle reti 5G, come dimostrato dai test condotti da Realme.

Al momento rimane ancora da capire quando arriverà ufficialmente il Realme GT2 Pro dell'azienda cinese. Di certo, le aspettative sono appena salite in modo rilevante.