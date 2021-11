Realme GT Neo2 ufficiale: hardware senza compromessi, prezzo stracciato per il Black Friday

Realme GT Neo2 arriva anche in Italia: con un evento di lancio a Milano, l'azienda ha svelato il suo nuovo flagship killer, uno smartphone dalle specifiche davvero molto interessanti che viene proposto ad un prezzo particolarmente invitante, specialmente in queste prime settimane di debutto in occasione del Black Friday.

BLACK FRIDAY AMAZON

Realme GT Neo2 non è una novità assoluta: era già stato presentato per il mercato indiano qualche settimana fa ma oggi debutta ufficialmente in Italia e nel resto d'Europa. Si tratta di un dispositivo che scommette tutto sul rapporto qualità/prezzo e vanta componenti hardware davvero notevoli: oltre al chip Snapdragon 870 5G, vale sicuramente la pena segnalare l'ottimo display FullHD+, AMOLED da 6,62" con luminosità fino a 1.300 nits, le memorie UFS 3.1 e l'importante batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 65W. Da evidenziare anche il sistema di raffreddamento e il nuovo sistema di feedback aptico (vibrazione): per saperne di più su questi dettagli, vi raccomandiamo di dare un'occhiata all'unboxing/anteprima che trovate in cima.

Ma andiamo a vedere da vicino le specifiche tecniche.