Realme ha confermato il lancio a breve di GT Neo 3T con a bordo lo Snapdragon 870

Presto arriverà un nuovo smartphone di Realme : si tratta di GT Neo 3T , già avvistato sui siti di alcune autorità di certificazione. Il poster condiviso dall'azienda, inoltre, mostra la parte anteriore del dispositivo , il quale presenta il foro per la fotocamera nell'angolo in alto a sinistra (da 16 MP). Il pulsante di accensione, invece, è posto sul lato destro.

Per quanto riguarda le altre specifiche, non è emerso nulla. Tuttavia, grazie a siti come Geekbench, si sa che lo smartphone sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,5", del processore Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e Android 12.